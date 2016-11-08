Fener geliyor Fener
Tahminleri bir bir gerçekleşen Hollandalı hoca, yöneticilere “G.Saray ve Beşiktaş derbilerini kazanıp zirveyle puan farkını azaltacağız. Devre arasında iki takviye yapınca da önümüzde kimse duramayacak” dedi.
Fenerbahçe sırasıyla Atiker Konya, K. Karabük, Manchester United ve Akhisar Belediye'yi yenerek kötü günleri geride bırakırken teknik direktör Dick Advocaat da daha iddialı konuşmaya başladı. Hollandalı teknik adam ülkesine gitmeden önce yöneticilerle yaptığı görüşmede son derece umut verici bir tablo çizdi. Önlerindeki Galatasaray derbisini mutlaka kazanmaları gerektiğini belirten Fenerbahçe'nin hocası şu ifadeleri kullandı:
"Artık her maça final gibi bakmamız lazım. Önce G.Saray'ı yenip onların 1 puan önüne geçmeliyiz. Sonra Beşiktaş derbisini de kazanarak puan farkını azaltmamız şart. Devre arasına en az kayıpla girmeliyiz. Ara transferde yapacağımız iki takviyeyle eksiklerimizi tamamlarsak, ligin ikinci yarısında bizi kimse tutamaz. Artık takımı iyice tanıdım. Neler yapacağımızı çok iyi biliyorum. Bu takım sezon sonunda şampiyon olacaktır."
KAHİN GİBİ
Yaklaşık 1 ay önce yöneticilere "G.Saray'ın işi zor. Trabzon ve Başakşehir maçlarında puan kaybedebilirler. Onlarla puan farkını kapatacağız" diyen Advocaat'ın söyledikleri çıktı. Advocaat şimdi ise önce G.Saray'ı sonra da Beşiktaş'ı yenecekleri iddiasında.
"Artık her maça final gibi bakmamız lazım. Önce G.Saray'ı yenip onların 1 puan önüne geçmeliyiz. Sonra Beşiktaş derbisini de kazanarak puan farkını azaltmamız şart. Devre arasına en az kayıpla girmeliyiz. Ara transferde yapacağımız iki takviyeyle eksiklerimizi tamamlarsak, ligin ikinci yarısında bizi kimse tutamaz. Artık takımı iyice tanıdım. Neler yapacağımızı çok iyi biliyorum. Bu takım sezon sonunda şampiyon olacaktır."
KAHİN GİBİ
Yaklaşık 1 ay önce yöneticilere "G.Saray'ın işi zor. Trabzon ve Başakşehir maçlarında puan kaybedebilirler. Onlarla puan farkını kapatacağız" diyen Advocaat'ın söyledikleri çıktı. Advocaat şimdi ise önce G.Saray'ı sonra da Beşiktaş'ı yenecekleri iddiasında.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:13
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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