Fedakarlık örneği Şener
Tecrübeli sağ bekin, sakat olmasına rağmen Akhisar’a karşı oynamak için hocasından izin istediği ortaya çıktı.
Van der Wiel'in yokluğunda performansıyla Hollandalı futbolcuyu geride bırakan Şener Özbayraklı'nın Akhisar mücadelesinde fedakarlık örneği sergilediği ortaya çıktı. Genç futbolcunun sakat olmasına rağmen karşılaşma öncesinde teknik direktör Dick Advocaat ile konuşarak Akhisar'a karşı oynamak istediğini ilettiği bildirildi. Maç sabahı yapılan toplantıda Şener'in durumu belirsiz olduğu için sağ beke İsmail Köybaşı'yı koymayı düşünen Hollandalı çalıştırıcının, Şener'i, "Oynamak istiyorum. Sakatlığım görev yapmama engel değil" demesinin ardından 11'e yazdığı dile getirildi.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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