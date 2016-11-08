F.Bahçeli yıldızlar Marmaray’ı kullandılar
Fenerbahçeli oyuncular, köprü trafiğini görünce çareyi Marmaray’a binmekte buldu.
Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza, sosyal medya hesabından Fabiano ve sarı-lacivertli kulübün tercümanı Deniz Sarıtaç ile Marmaray'da çektiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Köprüde çok trafik vardı karşıya Marmaray'la geçtik" mesajını yayınladı. Fotoğrafa, Souza'nın takipçileri tarafından birçok olumlu yorum yapıldı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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