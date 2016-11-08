F.Bahçeli yıldızlar Marmaray’ı kullandılar

Fenerbahçeli oyuncular, köprü trafiğini görünce çareyi Marmaray’a binmekte buldu.

Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza, sosyal medya hesabından Fabiano ve sarı-lacivertli kulübün tercümanı Deniz Sarıtaç ile Marmaray'da çektiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Köprüde çok trafik vardı karşıya Marmaray'la geçtik" mesajını yayınladı. Fotoğrafa, Souza'nın takipçileri tarafından birçok olumlu yorum yapıldı.