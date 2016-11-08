Derbi hazırlıkları eksik başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü evinde Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı günün ilk antrenmanı ile başladı.
A Milli Takım kadrosunda yer alan Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal ve Volkan Şen, Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Salih Uçan ile ülke milli takımlarında bulunan Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Martin Skrtel antrenmanda yer almadı.
Sarı-lacivertliler, bugün gerçekleşecek günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 14:53
- "En büyük favori biziz"
Toplam 9
Yorum
aslan Sneıjdere verilen şans josueye verilse daha başarılı olurduk.
- MHK el attı
Toplam 68
Yorum
44istanbul Sayin Namoglu, keske GS ve FB maclarinda da yapilan hatalari da bütün hakemlerinize anlatirsaniz cok mutlu olacagiz!!! Yillardir GS FB hakemlerin kasitli yanlis kararlariyla maclar/sampiyonluklar hediye ettiniz, simdi Besiktasin macinda hakem iki yanlis karar verdi diye bu kadar yaygara yapilyior! Ben bir Besiktasli taraftar olarak böyle bir galibiyetle hic tatmin olmuyorum, sevinmenin lafi bile edilemez. Ama standardlarinizi sadece Besiktasa uygulamak, kime hizmet ettiginizi gösteriyor!
- Mustafa Pektemek teklifi
Toplam 11
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