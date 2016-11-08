Derbi 100 TL
Ligin 11. haftasında Kadıköy'de oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisinin biletleri satışa çıktı. Dün divan kurulu üyeleri, bugün F.Bahçe kart sahipleri için satılacak biletler cuma günü de genel satışa sunulacak. Bilet fiyatları 100 TL ile 400 TL arasında.
Zorya 75 TL
Sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde yapacağı Zorya Luhansk sınavı biletleri de satışa çıktı. Genel satışına cuma günü başlanacak biletlerin fiyatları 75 ile 400 TL arasında değişiyor.
Zorya 75 TL
Sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde yapacağı Zorya Luhansk sınavı biletleri de satışa çıktı. Genel satışına cuma günü başlanacak biletlerin fiyatları 75 ile 400 TL arasında değişiyor.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
Toplam 10
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
Toplam 19
Yorum
ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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