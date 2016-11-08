 Derbi 100 TL – Fotomaç – 08 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Derbi 100 TL

    Derbi 100 TL
    Ligin 11. haftasında Kadıköy'de oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisinin biletleri satışa çıktı. Dün divan kurulu üyeleri, bugün F.Bahçe kart sahipleri için satılacak biletler cuma günü de genel satışa sunulacak. Bilet fiyatları 100 TL ile 400 TL arasında.

    Zorya 75 TL
    Sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde yapacağı Zorya Luhansk sınavı biletleri de satışa çıktı. Genel satışına cuma günü başlanacak biletlerin fiyatları 75 ile 400 TL arasında değişiyor.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi 100 TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.