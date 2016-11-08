Derbi 100 TL

Ligin 11. haftasında Kadıköy'de oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisinin biletleri satışa çıktı. Dün divan kurulu üyeleri, bugün F.Bahçe kart sahipleri için satılacak biletler cuma günü de genel satışa sunulacak. Bilet fiyatları 100 TL ile 400 TL arasında.



Zorya 75 TL

Sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde yapacağı Zorya Luhansk sınavı biletleri de satışa çıktı. Genel satışına cuma günü başlanacak biletlerin fiyatları 75 ile 400 TL arasında değişiyor.