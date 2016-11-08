Başkan TV’den takip etti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, deplasmanda 3-1 kazanılan Akhisar Belediyespor karşılaşmasını statta olmasına rağmen tribünden izleyemedi.

Grip olduğu öğrenilen başkanın, karşılaşma saatinde üşüdüğü için protokol tribününde yer alamadığı Manisa 19 Mayıs Stadı'nın içinde bulunan bir odadaki televizyondan takip ettiği dile getirildi.