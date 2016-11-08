Başkan TV’den takip etti
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, deplasmanda 3-1 kazanılan Akhisar Belediyespor karşılaşmasını statta olmasına rağmen tribünden izleyemedi.
Grip olduğu öğrenilen başkanın, karşılaşma saatinde üşüdüğü için protokol tribününde yer alamadığı Manisa 19 Mayıs Stadı'nın içinde bulunan bir odadaki televizyondan takip ettiği dile getirildi.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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Toplam 10
Yorum
nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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Toplam 19
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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