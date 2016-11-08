 Başkan TV’den takip etti – Fotomaç – 08 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Başkan TV’den takip etti

    Başkan TV’den takip etti

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, deplasmanda 3-1 kazanılan Akhisar Belediyespor karşılaşmasını statta olmasına rağmen tribünden izleyemedi.

    Grip olduğu öğrenilen başkanın, karşılaşma saatinde üşüdüğü için protokol tribününde yer alamadığı Manisa 19 Mayıs Stadı'nın içinde bulunan bir odadaki televizyondan takip ettiği dile getirildi.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan TV’den takip etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.