 Zorya umduğunu bulamadı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Zorya umduğunu bulamadı

    Zorya umduğunu bulamadı
    F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Zorya, Ukrayna Ligi 14. hafta maçında Chernomorets ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımın, 2-1 devirdiği Manchester United Premier Lig'in 11. haftasında Swansea City'yi 3-1 yendi. Kanaryanın 8 Aralık'ta konuk olacağı Feyenoord ise Go Ahead Eagles'e deplasmanda 1-0 yenildi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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