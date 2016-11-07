 Vatan sana canım feda – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Vatan sana canım feda

    Vatan sana canım feda

    İki kulübün taraftarları da maç öncesi birlik mesajı verdi. “Vatan sana canım feda” tezahüratıyla hain terör saldırılarına tepki gösterildi

    Konyaspor ve Karabükspor galibiyetlerinin ardından hafta içindeki Manchester United zaferiyle havaya giren Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Manisa'da da yalnız bırakmadı. Maça büyük ilgi gösteren sarı lacivertliler, kale arkasında kendilerine ayrılan 3 bin 500 kişilik bölümü tamamen doldurdular. Tezahüratlar ve marşlarla Fenerbahçe'ye destek veren taraftarlar, 90 dakika boyunca hiç susmadılar.

    Akhisarlılar ilgisizdi
    Başarısız sonuçlar yüzünden tribünlere küsen Akhisarlı taraftarlar ise mücadeleye fazla ilgi göstermedi. Maçı yaklaşık 2 bin 500 Akhisarlı futbolsever izledi. Ayrıca müsabakadan önce 2 takımın taraftarları hep birlikte, "Vatan sana canım feda" tezahüratını yaptılar.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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