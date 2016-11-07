Vatan sana canım feda
İki kulübün taraftarları da maç öncesi birlik mesajı verdi. “Vatan sana canım feda” tezahüratıyla hain terör saldırılarına tepki gösterildi
Akhisarlılar ilgisizdi
Başarısız sonuçlar yüzünden tribünlere küsen Akhisarlı taraftarlar ise mücadeleye fazla ilgi göstermedi. Maçı yaklaşık 2 bin 500 Akhisarlı futbolsever izledi. Ayrıca müsabakadan önce 2 takımın taraftarları hep birlikte, "Vatan sana canım feda" tezahüratını yaptılar.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:41
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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