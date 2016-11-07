Van Persie'den sakatlık açıklaması
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, hafta sonu oynanan Akhisar Belediyespor maçında yaşadığı sakatlık ile ilgili açıklama yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor arasından oynanan maçta sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gecede yaşadığımız sakatlık sonrası benim için ettiğiniz dualar nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, bana bakan tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Göz kapağımda çok ufak bir yırtık var ve bu sabah hastanede yapılan kontrollerden sonra gözümde herhangi bir zedelenme olmadığı, her şeyin iyi olduğu anlaşıldı. Böyle şeyler futbolda olur. Yine de maçın sonucundan ve galibiyetten ötürü çok mutluyum. Şimdi derbiye odaklanıyoruz! Haydi Fener" dedi.
Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gecede yaşadığımız sakatlık sonrası benim için ettiğiniz dualar nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, bana bakan tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Göz kapağımda çok ufak bir yırtık var ve bu sabah hastanede yapılan kontrollerden sonra gözümde herhangi bir zedelenme olmadığı, her şeyin iyi olduğu anlaşıldı. Böyle şeyler futbolda olur. Yine de maçın sonucundan ve galibiyetten ötürü çok mutluyum. Şimdi derbiye odaklanıyoruz! Haydi Fener" dedi.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Talisca çabuk ayaklandı
Toplam 17
Yorum
remzi Avrupada yenilmiyoruz ne hakemi yılardır hakemle uğraşıp duruyorsunuz kaç tane pozusyon vardı gol olduda hakem vermedi
- Van Persie'den sakatlık açıklaması
Toplam 6
Yorum
Orhan Bakır Geçmiş olsun
- Talisca çabuk ayaklandı
Toplam 17
Yorum
remzi Hakemin arkasına saklanmayın abubakar atsa maç 5 olur kendinize bakın avrupadada yenilmiyoruz uefa da kimimiz var
Van Persie'den sakatlık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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