Van Persie'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, hafta sonu oynanan Akhisar Belediyespor maçında yaşadığı sakatlık ile ilgili açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor arasından oynanan maçta sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.



Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gecede yaşadığımız sakatlık sonrası benim için ettiğiniz dualar nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, bana bakan tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Göz kapağımda çok ufak bir yırtık var ve bu sabah hastanede yapılan kontrollerden sonra gözümde herhangi bir zedelenme olmadığı, her şeyin iyi olduğu anlaşıldı. Böyle şeyler futbolda olur. Yine de maçın sonucundan ve galibiyetten ötürü çok mutluyum. Şimdi derbiye odaklanıyoruz! Haydi Fener" dedi.