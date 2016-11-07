Van Persie göze geldi
Yıldız futbolcu, Akhisar maçında perdeyi açtı ancak yüzüne öyle bir darbe aldı ki, göz kapağı yırtıldı. Anında hastaneye götürülen golcüden gelen haberler derbi öncesi sarı-lacivertlilere rahat nefes aldırdı
Burada yapılan operasyonla gözüne dikiş atılan Hollandalı futbolcu, maçtan sonra takım arkadaşlarına katıldı. Dikiş atılan gözü bandajlanan Persie'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, 20 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisine yetişeceği ifade edildi. 33 yaşındaki oyuncunun tomografisinin temiz çıkması sarı-lacivertlilere de rahat bir nefes aldırdı. Bu arada Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada Persie'ye yapılan müdahaleye 'devam' kararı verdiği için hakeme büyük tepki gösterdi.
MANİSA'DA SKANDAL
Göz kapağındaki yırtık nedeniyle dikiş atılması gereken Robin van Persie, stat dışına çıkarıldığında büyük şok yaşadı. Stat içindeki ambulansın anahtarını bulamayan görevliler, aracı dışarı çıkaramadığı için sedye üzerinde 15 dakika beklemek zorunda kaldı. Persie hastanede yapılan müdahalenin ardından taksi ile stada döndü.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 03:06
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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