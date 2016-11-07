Van Persie göze geldi

Yıldız futbolcu, Akhisar maçında perdeyi açtı ancak yüzüne öyle bir darbe aldı ki, göz kapağı yırtıldı. Anında hastaneye götürülen golcüden gelen haberler derbi öncesi sarı-lacivertlilere rahat nefes aldırdı

Manisa'da dün gol perdesini açan isim olan Robin van Persie, Fenerbahçeliler'in yüreğini ağzına getirdi. Son haftalardaki performansıyla öne çıkan Hollandalı yıldız, 26. dakikada sarı-lacivertlilerin ilk golünü attı. Tecrübeli futbolcu, 39. dakikada da rakip kalede gol aradığı pozisyonda Serdar Kesimal'in sert darbesiyle bir anda yerde kaldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden Manisa Devlet Hastanesi'ne götürülen Persie'nin sol göz kapağında yırtık olduğu açıklandı.



Burada yapılan operasyonla gözüne dikiş atılan Hollandalı futbolcu, maçtan sonra takım arkadaşlarına katıldı. Dikiş atılan gözü bandajlanan Persie'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, 20 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisine yetişeceği ifade edildi. 33 yaşındaki oyuncunun tomografisinin temiz çıkması sarı-lacivertlilere de rahat bir nefes aldırdı. Bu arada Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada Persie'ye yapılan müdahaleye 'devam' kararı verdiği için hakeme büyük tepki gösterdi.



MANİSA'DA SKANDAL

Göz kapağındaki yırtık nedeniyle dikiş atılması gereken Robin van Persie, stat dışına çıkarıldığında büyük şok yaşadı. Stat içindeki ambulansın anahtarını bulamayan görevliler, aracı dışarı çıkaramadığı için sedye üzerinde 15 dakika beklemek zorunda kaldı. Persie hastanede yapılan müdahalenin ardından taksi ile stada döndü.



