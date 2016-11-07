 Şok! Topal yok – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Şok! Topal yok

    Şok! Topal yok

    Fenerbahçe’nin en çalışkan isimlerinden dün Akhisar Belediye maçında gördüğü sarı kart nedeniyle 11. haftadaki derbide forma giyemeyecek

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin, Akhisar Belediye'ye konuk olduğu mücadelenin 30. dakikasında Mehmet Topal, ceza sahası içerisinde Mervan Çelik'e yaptığı müdahale ile sarı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler tarafından penaltı kararı verilirken, da sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, Fenerbahçe adına sezonun en kritik dönemeçlerinden biri olarak Kadıköy'deki zorlu derbide formasını giyemeyecek. Mehmet Topal, bu sezon Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kartla da 2 maç ceza almış Fenerbahçe'nin toplam 5 puan kaybettiği Kayserispor ve Bursaspor maçlarında forma giyememişti.

    RAKiBiMi GÖRMEDiM
    Mehmet maç sonrası, "Rakibimi görmedim. Hızlı gelince benim de ayağım kalkmış bulundu. Galatasaray derbisinde oynamayacak olmam çok üzücü ama arkadaşlarım gerekeni yapacaktır" dedi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:08
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