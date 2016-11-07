 Rodallega’nın penaltı kabusu devam ediyor – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    ’nın penaltı kabusu devam ediyor

    Rodallega’nın penaltı kabusu devam ediyor
    Akhisar Belediyespor, 32. dakikada skora denge getirme şansı yakaladı. Ancak Hugo kullandığı penaltı atışında topu üstten auta göndererek bunu değerlendiremedi. Kolombiyalı forvet, Akhisar Belediyespor formasıyla 6 penaltı atışı kullandı. Bunlardan dördünü kaçırırken sadece ikisinde ağları bulabildi. Rodallega, uzatma anlarında bir gol attı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:44
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