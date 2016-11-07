 Özel bir maç – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Özel bir maç

    Özel bir maç

    Hollandalı çalıştırıcı ManU zaferini Akhisar’la taçlandırdıklarını belirtti. G.Saray maçı için, “Rangers’ı çalıştırırken, Rangers-Celtic maçı vardı ben ‘38 maçtan biri’ demiştim. Hata yaptım. Ama şimdi biliyorum, önümüzde özel bir maç var” dedi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Akhisar galibiyetiyle kendilerine olan güvenlerinin daha da arttığını söyledi. Yayıncı kuruluşa konuşan Hollandalı teknik adam, "İyi bir skor alamasaydık, M.United maçının bir değeri olmayacaktı. Bu sonuç bize güven veriyor. Önümüzdeki maçları biliyoruz, bundan sonra G.Saray ile oynayacağız. Sonra da iyi takımlarla oynayacağız" dedi. DERBİ hakkında fikirleri sorulan Advocaat, değerlendirmesini yaşadığı acı bir tecrübeyle aktardı. F.Bahçe Teknik Direktörü, "Rangers'ı çalıştırırken, Rangers-Celtic karşılaşması vardı ben o maç için '38 maçtan biri' demiştim. Hata yaptım. Ama şimdi biliyorum, önümüzde özel bir maç var" ifadelerini kullandı.

    'GOL DE ATABİLDİĞİNİ GÖRDÜK'
    Performansı gittikçe artan Aatıf hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, "Onun gol de atabildiğini gördük. Topa iyi bir dokunuşu var. Benim çalışma tarzım nasılsa oyuncularımın da çalışması gerekiyor. Şans geldiğinde şansını kullandı. Tüm oyuncularımız için geçerli. Onun gösterdiği görüntüden memnunum" diye konuştu.

    'İBRA'YI PROVOKE ETTİK'
    Advocaat İngiliz Mirror gazetesine M.United zaferinde İbrahimovic'e karşı psikolojik bir taktik uyguladıklarını anlattı. Hollandalı teknik adam, "Onu ufaktan provoke ettik. Oyuncular ona boşluk vermediler ve fırsat vermeyerek irite ettiler. Zlatan'ın reaksiyonları bizim için hiç sürpriz olmadı" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:59
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