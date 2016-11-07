Özel bir maç
Hollandalı çalıştırıcı ManU zaferini Akhisar’la taçlandırdıklarını belirtti. G.Saray maçı için, “Rangers’ı çalıştırırken, Rangers-Celtic maçı vardı ben ‘38 maçtan biri’ demiştim. Hata yaptım. Ama şimdi biliyorum, önümüzde özel bir maç var” dedi
'GOL DE ATABİLDİĞİNİ GÖRDÜK'
Performansı gittikçe artan Aatıf hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, "Onun gol de atabildiğini gördük. Topa iyi bir dokunuşu var. Benim çalışma tarzım nasılsa oyuncularımın da çalışması gerekiyor. Şans geldiğinde şansını kullandı. Tüm oyuncularımız için geçerli. Onun gösterdiği görüntüden memnunum" diye konuştu.
'İBRA'YI PROVOKE ETTİK'
Advocaat İngiliz Mirror gazetesine M.United zaferinde İbrahimovic'e karşı psikolojik bir taktik uyguladıklarını anlattı. Hollandalı teknik adam, "Onu ufaktan provoke ettik. Oyuncular ona boşluk vermediler ve fırsat vermeyerek irite ettiler. Zlatan'ın reaksiyonları bizim için hiç sürpriz olmadı" ifadelerini kullandı.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:59
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
Özel bir maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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