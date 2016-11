"Lobicilik yapmıyorum"

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı kaleci, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Kara bulutları dağıttık herhalde. Futbol böyle, kötü başlarsınız ama her zaman kötü olacak diye bir şey yok. Bazen kaderinize mağlup olursunuz bazen de kaderinizi kendiniz çizersiniz. Biz de kendimizden memnun değildik. Yavaş yavaş kazandıkça daha iyi oluyoruz. Bazen toplulukların zamana ihtiyacı vardır. 2-3 maçlık seriyi iyi geçtik. Taraftarlarımızı mutlu etmişizdir umarım. Tek isteğimiz bu çünkü. Şimdi önümüzde iznimiz var. Dönüşte de derbi var. O maçta da her zaman iç sahada yaptıklarımız ortada, Manchester United maçında da istedikten sonra neler yapabileceğimi gösterdik. Her şey kafada bitiyor aslında. Kötü zamanı geçtik, iyiye doğru tırmanıyoruz. Şimdi mesela geçenlerde Lens'in olmayışı bizi etkilemişti. Ama Sow'un dönmesi, Emenike'nin form tutması bize artı kattı. Tabii Topal'ın olmaması kötü. Ama bizler mücadelemize devam ederek derbi maçına da en iyi şekilde hazır olacağız" ifadelerini kullandı.



"Şapkadan tavşan çıkartmıyorum"

Takım olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerinin de altını çizen Volkan Demirel, "Ben şapkadan tavşan çıkartmıyorum. Biz sadece neyi ne yaparsak daha iyi olacağımızı anlatıyoruz. Zaten başımızda çok tecrübeli biri var. Artık hem kendi katkımızla hem de takım olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. Maçın ardından Akhisar Belediyespor kalecisi Fatih Öztürk'ün yanına gittiğini de belirten Demirel, "Bunlar futbolda var. Maçtan sonra Ertuğrul'la yanına gittik, ben de yaptım aynı hataları. Trabzonspor maçında neler çıkarmıştı. Kaleci yalnız adamdır, son adamdır. Kaleciliğin doğasında bunlar var. Ama Fatih'i çok iyi biliyorum. Türkiye'deki bütün kalecileri çok iyi biliyorum. Ona "Sen önüne bak, senin kötü olacak halin yok. Sen kendini bildiğin sürece gerisi boş" dedim" şeklinde konuştu.



"Konuşacak çok şey var da..."

Milli takıma alınmamasıyla ilgili olarak sert ifadeler kullanan Volkan Demirel, "Her Milli Takım zamanında bana soruların sorulması, hem bana, hem oradaki arkadaşlara saygısızlıktır. Galiba bir şeyleri yanlış yapıyorum. Bunları düşünmem lazım. Performansım kötü olabilir, tweet atmıyor olabilirim, aramıyor olabilirim, lobim yoktur... Kendimde suç arıyorum. Konuşacak çok şey var da, konuşursam yanlış konuşurum, dilimin ayarı yok. Kamuoyu zaten konuşuyor." ifadelerini kullandı.