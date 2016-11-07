Kadroda 2 değişiklik

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Dirk Advocaat, hafta içinde Manchester United'ı 2-1 mağlup eden kadroda dünkü Akhisar karşılaşmasında 2 değişiklik yaptı.

Maçta fantastik bir gol atarak galibiyetin kapısını açan Moussa Sow ile Alper Potuk'u kulübeye çeken Hollandalı teknik adam, bu oyuncuların yerine Robin Van Persie ve Aatif Chahechouhe'yu sahaya sürdü. Van Persie'nin sakatlanıp çıkmasından sonra ise Emanuel Emenike oyuna alındı. İkinci yarıda da Volkan Şen'in yerine Alper Potuk girdi.