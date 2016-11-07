 Kadıköy'e bekliyoruz – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Kadıköy'e bekliyoruz

    Kadıköy'e bekliyoruz

    Van Persie’nin golü ile öne geçen Kanarya, Rodellega’nın penaltıyı kaçırması ile rahatladı; Aatıf ve Fatih’in (k.k) farka gitti. Son sözü Rodellega söyledi

    Avrupa Ligi'nde hafta içinde Manchester United'ı yenerek destan yazan Fenerbahçe, Akhisar'ı da mağlup ederek yoluna doludizgin devam etti: 3-1. Advocaat'ın ikinci kez 10 numarada görevlendirdiği Aatıf, 26'da soldan etkili bindirdi, ortasına Van Persie tam bir santrfor vuruşuyla perdeyi açtı: 0-1. Üç dakika sonra Mehmet Topal ceza sahasında top yerine Mervan'ın suratına vurunca Akhisar lehine penaltı geldi. Ama Rodallega, kaleyi dahi tutturamadı! 65'te futbol resitali vardı.

    Emenike'nin presiyle kapılan top, 3 doğru pas ile Alper'den Lens'e, ondan Emenike'ye ve son olarak Aatıf'a geldi. Faslı da bir bilek hareketiyle topu boş kaleye yuvarladı: 0-2. 77'de Emenike'nin aşırtmasında kaleci Fatih'in yavaş giden topu kaleye tamamlamasıyla gelen ikram işi tamamen bitirdi: 0-3... Uzatmadaki Rodallega golü, skoru ilan etti: 1-3... Mehmet Topal cezalı duruma düştü, Van Persie sakatlandı ama alınan 3 puan Galatasaray derbine öncesi takımın moralinin tavan yapmasını sağladı.

    FENERBAHÇE GÜMBÜR GÜMBÜR
    F.Bahçe deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Zorya maçında sonra daha iyi sonuçlar almaya başladı. Son 10 resmi maçında sadece Manchester United deplasmanında 4-1 kaybeden Advocaat yönetimindeki takım, iki beraberlik (Osmanlıspor, Alanyaspor) ve yedi galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin bu yedi galibiyeti içinde evinde Manchester United (2-1), Feyenoord (1-0), deplasmanda Konyaspor (1-0) mücadeleleri bulunurken iki tane de beş gollü galibiyet var.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:24
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