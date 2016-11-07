Kadıköy'e bekliyoruz
Van Persie’nin golü ile öne geçen Kanarya, Rodellega’nın penaltıyı kaçırması ile rahatladı; Aatıf ve Fatih’in (k.k) farka gitti. Son sözü Rodellega söyledi
Emenike'nin presiyle kapılan top, 3 doğru pas ile Alper'den Lens'e, ondan Emenike'ye ve son olarak Aatıf'a geldi. Faslı da bir bilek hareketiyle topu boş kaleye yuvarladı: 0-2. 77'de Emenike'nin aşırtmasında kaleci Fatih'in yavaş giden topu kaleye tamamlamasıyla gelen ikram işi tamamen bitirdi: 0-3... Uzatmadaki Rodallega golü, skoru ilan etti: 1-3... Mehmet Topal cezalı duruma düştü, Van Persie sakatlandı ama alınan 3 puan Galatasaray derbine öncesi takımın moralinin tavan yapmasını sağladı.
FENERBAHÇE GÜMBÜR GÜMBÜR
F.Bahçe deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Zorya maçında sonra daha iyi sonuçlar almaya başladı. Son 10 resmi maçında sadece Manchester United deplasmanında 4-1 kaybeden Advocaat yönetimindeki takım, iki beraberlik (Osmanlıspor, Alanyaspor) ve yedi galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin bu yedi galibiyeti içinde evinde Manchester United (2-1), Feyenoord (1-0), deplasmanda Konyaspor (1-0) mücadeleleri bulunurken iki tane de beş gollü galibiyet var.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 03:24
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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