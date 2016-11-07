İsviçre basının geniş yer ayırdı

Le Matin gazetesi, Fenerbahçe'nin dün Akhisar Belediyespor ile oynadığı maçta aldığı darbe nedeniyle göz kapağında yırtık ve kanama meydana gelen Robin van Persie'nin sakatlığını sayfasına taşıdı. Gazete, "Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe maçının 17. dakikasında Robin van Persie, rakip oyuncunun elinin sert bir şekilde gözüne gelmesi sonrasında yerde kalarak sakatlandı. Gözünde kanama meydana gelen van Persie, acilen hastaneye kaldırılırken, Hollandalı futbolcunun çok önemli bir sakatlığının olmadığı açıklandı" ifadesini kullandı.