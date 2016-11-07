İsviçre basının geniş yer ayırdı
İsviçre basını, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Robin van Persie'nin sakatlanmasına geniş yer ayırdı.
Le Matin gazetesi, Fenerbahçe'nin dün Akhisar Belediyespor ile oynadığı maçta aldığı darbe nedeniyle göz kapağında yırtık ve kanama meydana gelen Robin van Persie'nin sakatlığını sayfasına taşıdı. Gazete, "Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe maçının 17. dakikasında Robin van Persie, rakip oyuncunun elinin sert bir şekilde gözüne gelmesi sonrasında yerde kalarak sakatlandı. Gözünde kanama meydana gelen van Persie, acilen hastaneye kaldırılırken, Hollandalı futbolcunun çok önemli bir sakatlığının olmadığı açıklandı" ifadesini kullandı.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:14
- Rojo sürprizi
Toplam 4
Yorum
mal yönetim bu kadar olmaz ne olur GALATASARAYDA ya bu yönetim ne zaman def olub gidecek Allah-Allah
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 27
Yorum
mal yönetim Rikerink daha iyi F.Burdan mal yönetim stopper alınmalı-texnik direktor Rikerinden iyisini para yoksa bulamazsan
- Bruma’lı savunma
Toplam 3
Yorum
rasheed bence gs nin sorunu bruma gibi podolski gibi eren gibi anlık oyuncuları olması , 90 dakikada erenin kafasına top gelecekki gol atsın bruma 3 kişiyi çalımlayıp verecekki gol olsun podolskinin top ayağına oturacakki gol olsun bir maçta bunlar 3 dakika oynuyor 87 dakika isimleri okunmuyor ,bu tarz futbol 90 larda kaldı artık her oyuncu her an oyunun içinde olacak..
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