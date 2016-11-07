İsviçre basını geniş yer ayırdı
İsviçre basını, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Robin van Persie'nin sakatlanmasına geniş yer ayırdı.
Le Matin gazetesi, Fenerbahçe'nin dün Akhisar Belediyespor ile oynadığı maçta aldığı darbe nedeniyle göz kapağında yırtık ve kanama meydana gelen Robin van Persie'nin sakatlığını sayfasına taşıdı. Gazete, "Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe maçının 17. dakikasında Robin van Persie, rakip oyuncunun elinin sert bir şekilde gözüne gelmesi sonrasında yerde kalarak sakatlandı. Gözünde kanama meydana gelen van Persie, acilen hastaneye kaldırılırken, Hollandalı futbolcunun çok önemli bir sakatlığının olmadığı açıklandı" ifadesini kullandı.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:17
- Konya’ya Paşa morali
Toplam 53
Yorum
BJK NİN SİZE İHTİYACI YOK Madem bu kadar hassassınız aynı tepkinizi gs veya fb ye karşı neden göstermiyorsunuz sizlerin ne olduğunu biliyoruz ben bir BJK li olarak bir daha gazetenizi satın almayacam siz muhtemelen bu yorumu yayınlamayacaksınız
- Konya’ya Paşa morali
Toplam 53
Yorum
Patron Madem bu kadar hassassınız aynı tepkinizi gs veya fb ye karşı neden göstermiyorsunuz sizlerin ne olduğunu biliyoruz ben bir BJK li olarak bir daha gazetenizi satın almayacam
- Rakipler kollanıyor
Toplam 38
Yorum
TAKİPÇİ SYN NAZİF OĞLU ÖNCE HOCAYI DEĞİŞTİR YOKSA ŞAMPİYONLUK HAYAL RİEKERİNG BU TAKIMIN HOCASI DEYİL OLAMAZDA ŞAMPİYONLUK KAÇTIKTAN SONRA DEĞİŞTİRMENİN NE ANLAMI OLUR.
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