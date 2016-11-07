 İsviçre basını geniş yer ayırdı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    İsviçre basını geniş yer ayırdı

    İsviçre basını geniş yer ayırdı

    İsviçre basını, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Robin van Persie'nin sakatlanmasına geniş yer ayırdı.

    Le Matin gazetesi, Fenerbahçe'nin dün Akhisar Belediyespor ile oynadığı maçta aldığı darbe nedeniyle göz kapağında yırtık ve kanama meydana gelen Robin van Persie'nin sakatlığını sayfasına taşıdı. Gazete, "Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe maçının 17. dakikasında Robin van Persie, rakip oyuncunun elinin sert bir şekilde gözüne gelmesi sonrasında yerde kalarak sakatlandı. Gözünde kanama meydana gelen van Persie, acilen hastaneye kaldırılırken, Hollandalı futbolcunun çok önemli bir sakatlığının olmadığı açıklandı" ifadesini kullandı.

    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:17
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