 Fener'in gözü kara – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Fener'in gözü kara

    Fener'in gözü kara

    Kanarya, Akhisar'ı 3-1 yenerek Süper ligde 3'te 3 yaptı ve kararlı tırmanışını sürdürdü. İlk golün sahibi Van Persie, göz kapağı yırtılınca hastaneye kaldırıldı. Diğer golleri Aatıf ve kaleci Fatih (kk) attı. Akhisar’ın tek sayısı Rodallega’dan geldi.

    Kötü günleri geride bırakan Fenerbahçe coştukça coşuyor. Ligde sırasıyla Konya ve Karabük'ü yenen, ardından Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı deviren Fenerbahçe dün de Akhisar'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip gol perdesini 26'da van Persie ile açtı. 32'de Akhisar penaltı kazandı, atışı kullanan Hugo Rodallega topu üstten auta attı. 40'ıncı dakikada Serdar Kesimal ile çarpışan Van Persie'nin sol göz kapağı yırtıldı.

    Hastaneye kaldırılan Hollandalı yıldızın göz kapağına dikiş atıldı. İlk golün asistini yapan Aatıf 65'te skoru 2-0'a getirdi. 77'de ise futbolseverler ender görülecek bir gole tanık oldu. Emenike'nin aşırtma vuruşunda topa yetişen kaleci Fatih, meşin yuvarlağı tutmak isterken ellerinin arasından kaçırdı ve durum 3-0 oldu. Rodallega 90+3'te skoru 3-1 olarak belirledi. F.Bahçe böylece G.Saray ve Bursa ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:07
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