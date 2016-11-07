 F.Bahçeli yıldızlar Marmaray’ı kullandılar – Fotomaç – 07 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçeli yıldızlar Marmaray’ı kullandılar

    F.Bahçeli yıldızlar Marmaray’ı kullandılar

    Fenerbahçeli oyuncular, köprü trafiğini görünce çareyi Marmaray’a binmekte buldu.

    Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza, sosyal medya hesabından Fabiano ve sarı-lacivertli kulübün tercümanı Deniz Sarıtaç ile Marmaray'da çektiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Köprüde çok trafik vardı karşıya Marmaray'la geçtik" mesajını yayınladı. Fotoğrafa, Souza'nın takipçileri tarafından birçok olumlu yorum yapıldı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçeli yıldızlar Marmaray’ı kullandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.