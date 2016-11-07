F.Bahçeli yıldızlar Marmaray’ı kullandılar
Fenerbahçeli oyuncular, köprü trafiğini görünce çareyi Marmaray’a binmekte buldu.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:08
- Konya’ya Paşa morali
Toplam 59
Yorum
meD DÜn kijer kaleye giden topu yerde elle kesti.penaltı kırmızı kart olmalıydı.gs maçında topla ve kijer olmayacaktı.maç 3-2 olacak belki akhisar berabere kalacaktı.Fb kazanınca hakkıyla bz hakemle öyle mi?
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
Toplam 7
Yorum
mehmet Fenerbahçeyi tutmak için zengin olmak mı gerekiyor. açık söyleyin ya.
- Rakipler kollanıyor
Toplam 39
Yorum
X arkadaş sen futboldan anlasan bu rikerinki gönderirsin takımın başından dediklerin doğru ya da yanlış orası o zaman tartışılır
F.Bahçeli yıldızlar Marmaray’ı kullandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.