 F.Bahçe potada rakipsiz – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    F.Bahçe potada rakipsiz

    F.Bahçe potada rakipsiz
    'nde dün 'e konuk olan , rakibine şans tanımadı. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 45-34 önde tamamladığı maçı 74- 59'luk skorla galip tamamladı. Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Fenerbahçe'den Stricklen oldu. Günün diğer maçında ise Yakın Doğu, Osmaniye'yi 108-41 mağlup etti.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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