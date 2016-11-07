Fatih’ten büyük hata

Akhisarlı kaleci taraftarlarını çileden çıkaran bir gol yedi. Tecrübeli file bekçisi, uygun durumda kontrol edeceği topu ağlarına gönderdi

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda dün öne çıkan anlardan biri de Akhisar kalecisi Fatih Öztürk'ün büyük hatasıydı... 29 yaşındaki file bekçisi, Emenike'nin vuruşunda yavaş ve sekerek ağlara giden topu kendi ağlarına gönderdi. Çizgi üzerinde kendisini zorlayan rakibi olmamasına ve yanındaki takım arkadaşına rağmen uygun durumda tutmaya çalıştığı topu elinden kaçıran Fatih, 77. dakikada skorun Fenerbahçe lehine 3-0 olmasına sebep oldu.



ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın ardından bir hayli üzgün olduğunu dile getiren Fatih, "Hatamın farkındayım ve söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tüm takımdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum" dedi.



19 MAYIS'TA PROBLEM BÜYÜK

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda problem yine zemindi... Buraya gelen tüm takımların korkulu rüyası haline gelen stat zemini Fenerbahçe'nin de tepkisini çekti. Maç öncesi sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet, zeminin bozuk ve sert olmasından yakındı. Şikayetin ardından maçın başlamasına kısa bir süre kala çimler sulandı.