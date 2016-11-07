Dev derbinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında, 20 Kasım Pazar günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri bugün satışa çıktı.



Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "7-8 Kasım tarihlerinde Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeleri için (En fazla 2 bilet), 9-10 Kasım tarihlerine Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (1 adet bilet), 11 Kasım Cuma günü itibariyle de genel satışa açılacaktır" denildi.



Taraftarlar için uygulanacak bilet fiyatları şöyle:



Okul Açık: 100,00 TL

Migros Tribünü: 100,00 TL

Borajet Tribünü - Maraton Üst H-I Blok: 130,00 TL

Borajet Tribünü C-D-F-G Blok: 150.00 TL

Maraton Üst C-D-E-F-G Blok: 150.00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt H-I Blok 200,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt G Blok: 250,00 TL

Fenerium Alt - Maraton F Blok: 250,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt E Blok: 260,00 TL

1907 Tribünü A-B-C-D-E-K-L-M-N Blok: 400.00 TL