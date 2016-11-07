Blatt: Üst düzey bir takıma karşı oynadık
Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'ye 79-78 yenildikleri maçta üst düzey bir takıma karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Blatt, basketbolu doğru ve güzel oynayan iki takımın karşılaştığını belirterek, "Normalde hakemlerle ilgili konuşmam ama bu zor günde hakemler iyi bir maç yönetti. Bir parça hayal kırıklığına uğradık ama moral olarak çökmüş değiliz. Çok üst düzey bir takıma karşı iyi oynadık. Aslında maçın kritik noktalarında geri dönmeyi başardık ama çok önemli basketi daha iyi savunmamız gerekiyordu." diye konuştu.
FENERBAHÇE CEPHESİ
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, çok güzel bir maç olduğunu ve iki takımın da 40 dakika boyunca büyük mücadele verdiğini kaydetti.
Üçüncü çeyrekte rakibin yakaladığı 8 sayılık farka iyi bir reaksiyon gösterdiklerini aktaran Obradovic, "Orada kontrol elimize geçti. Maçın son dakikalarında 4 sayı öndeyken 3 tane hücum ribaundu verdik ve rakibimiz maça ortak oldu. Wilbekin'ın çok kaliteli atışı oyuna denge getirdi. Ali Muhammed bugün çok iyiydi. Çok zor bir atış yaptı ve son pozisyonda Wanamaker'a karşı bire bir oynaması çok önemliydi. Bizim için iyi bir skor oldu." ifadelerini kulandı.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:59
- Bruma’lı savunma
Toplam 8
Yorum
AhmetGS tolga cezalı kardeşim ondan oynatmadı :)
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Toplam 15
Yorum
Gerek yok Ne bu bende fanatik fenerbahceliyim modasi altinda bir suru elestiri gelmezseniz gelmeyin kardeşim hayirdir yaaaaa. Kendinizde mi görüyorsunuz kerameti
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Toplam 1
Yorum
Fanatik... Teşekkürler TRABZONSPOR'um, değerlerimze sahip çıktığın için. Teşekkürler Ezilmişlere ışık olup yol gösterdiğin için...
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