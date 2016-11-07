 ‘Başa çıkmak zorundayım’ – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    ‘Başa çıkmak zorundayım’

    ‘Başa çıkmak zorundayım’

    1 asist yapıp, 3. golün de başrol ismi olan, M.United maçının olay adamı , “Oynamayan oyuncular, her zaman mutsuz olurlar. Bununla başa çıkmak zorundayım” dedi

    Manchester maçı sonrası takımı beklemeden stadı terk eden Emmanuel , Akhisar'a karşı da yedek başladı ama bu sefer kriz çıkarmadı, aksine takıma katkı sağladı. Sakatlanan RvP'nin yerine giren Nijeryalı golcü, Aatıf'a asist yaptı, kaleci Fatih'in kalesine attığı golde pozisyonun içindeki futbolcu oldu. Emenike maç sonrası galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söylerken,

    United krizini şöyle açıkladı: "Futbolda oynamayan oyuncular, her zaman mutsuz olurlar. Oynamadığım zaman ben de mutsuz oluyorum, ama bir problem yok. Bununla başa çıkmak zorundayım. Hocamız karar verir hangi maçta ben, hangi maçta Robin Van Persie oynar diye. Ama oynamayan oyuncu mutsuz olur."

    EMENİKE BU KEZ ISINMAYA ÇIKTI
    Fenerbahçe'de toplamda 4 gol, 4 asiste ulaşan Emmanuel Emenike, M.United maçında kriz çıkartan tavırlarını Manisa'da Akhisar karşısında sergilemedi. Nijeryalı golcü, yedek başladığı ManU önünde ısınmaya dahi çıkmamış ve karşılaşma sonunda da kimseyi beklemeden stadı terk etmişti. Akhisar karşılaşmasına da yedek başlayan Emenike, bu sefer kriz yaratmadı ve ısınmaya çıktı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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