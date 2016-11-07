‘Başa çıkmak zorundayım’
1 asist yapıp, 3. golün de başrol ismi olan, M.United maçının olay adamı Emenike, “Oynamayan oyuncular, her zaman mutsuz olurlar. Bununla başa çıkmak zorundayım” dedi
United krizini şöyle açıkladı: "Futbolda oynamayan oyuncular, her zaman mutsuz olurlar. Oynamadığım zaman ben de mutsuz oluyorum, ama bir problem yok. Bununla başa çıkmak zorundayım. Hocamız karar verir hangi maçta ben, hangi maçta Robin Van Persie oynar diye. Ama oynamayan oyuncu mutsuz olur."
EMENİKE BU KEZ ISINMAYA ÇIKTI
Fenerbahçe'de toplamda 4 gol, 4 asiste ulaşan Emmanuel Emenike, M.United maçında kriz çıkartan tavırlarını Manisa'da Akhisar karşısında sergilemedi. Nijeryalı golcü, yedek başladığı ManU önünde ısınmaya dahi çıkmamış ve karşılaşma sonunda da kimseyi beklemeden stadı terk etmişti. Akhisar karşılaşmasına da yedek başlayan Emenike, bu sefer kriz yaratmadı ve ısınmaya çıktı.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:36
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
‘Başa çıkmak zorundayım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.