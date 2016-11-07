Aziz Yıldırım yerini aldı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Akhisar Belediye karşılaşmasını tribünden takip etti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Akhisar Belediye karşılaşmasını tribünden takip etti. Maç günü Manisa'ya giden sarı- lacivertlilerin patronu, 3 puanla ayrıldıkları mücadeleyi yöneticiler Önder Fırat, Barış Aydil, Selim Kosif, Cenk Başak'la izledi. Yıldırım'ın 90 dakika boyunca pozisyonlarda yaşadığı heyecan dikkatlerden kaçmazken, sakatlanarak oyundan çıkarılan Robin van Persie'nin durumunu da yakından takip ettiği öğrenildi.