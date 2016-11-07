Advocaat'a Beşiktaş'ı sordular

Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Dirk Advocaat iki hafta sonra oynaacak Galatasaray derbisi için ilginç bir değerlendirme yaptı.

Akhisar galibiyeti sonrası, açıklaamalarda bulunan Hollandalı teknik adam "Bu maçı kazanmasaydık, perşembe günü aldığımız Manchester galibiyetinin bir anlamı kalmayacaktı. Ama şimdi dört maç üst üste kazanmış bir takımız. Bu da bize güven verecek bir tablo. Daha önce yaptığım bir hatayı tekrarlamak istemiyorum. Rangers'te çalışırken Celtik'le maçımız vardı. 55 bin kişinin önünde oynanan bir maçtı. Ben o zaman '38 maçtan birini oynayacağız' demiştim. Ama o müsabaka çok özeldi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de önemini ve özelliğini biliyorum. Önümüzde bir kaç gün var. Önce ne yaptığımızı düşüneceğiz. Ondan sonra önümüzdeki maça konsante olacağız. Daha 14 gün zamanımız var" dedi.





Tecrübeli teknik adam, Chahechouhe ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:





"Bu maçta Chahechouhe'nun gol de atabildiğini gördük. Topa iyi bir dokunuşu var. Ayağı gerçekten temiz. Benim çalışma tarzım nasılsa, oyuncuların da kendilerini göstermek için çalışmaları gerekiyor. Chahechouhe, şans geldiğinde şansını kullandı. Bu bizim için son derece önemliydi. Bu durum oynamayan tümn oyuncular için geçerli. Yapabileceklerini bize ispatlamalılar. Chahechouhe'nun yaptıklarından mutluyum."



"Beşiktaş hakemler konusunda kollanıyor mu? sorusuna "Konuyla ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hakemler de hata yapabilir. Hakem olmak çok zor. Hakemleri Futbol Federasyonu seçiyor. Umuyorum en iyi seçimi yapıyordur" yanıtını veren deneyimli çalıştırıcı penlatı pozisyonu için, "İkili mücadele vardı. Penaltı olabilir" değerlendirmesini yaptı.