Aatıf şova devam
Fenerbahçe’nin Faslı yıldızı “Devre arası gidecek” dedikodularını paramparça etti. Karabük’e gol atmıştı. Dün Akhisar karşısında 1 gol, 1 asistle oynadı
DAR ALANDA NEFİS ÇALIM
AATIF Chahechouhe güzel futbolunu mücadelenin 65. dakikasında attığı golle perçinledi. Faslı futbolcu kontratağa hızlı çıktı. Lens, Emenike'yi gördü, Nijeryalı da Aatıf'ı. Tecrübeli oyuncu karşısındaki savunmacının belinin suyunu alıp meşin yuvarlağı plaseyle ağlarla buluşturdu. Maç sonu hocası Dick Advocaat onu özel olarak tebrik etti.
'KENDİME GÜVENİYORUM'
Maçın yıldızı Aatıf Chahechouhe 90 dakika bitiminde mutluydu. Faslı futbolcu "Çok zor 2 ay geçirdim. Kuvvetli kalmaya çalıştım. Hocamız her zaman şansın bana geleceğini söylüyordu. İnsanlar beni iyi tanır. Sivas'ta yaptıklarımı F.Bahçe'de de yapmak istiyorum" dedi.
HÜCUM PRESİ AVANTAJI OLDU
Kanarya'da teknik direktör Dick Advocaat'ın Aatıf Chahechouhe'yu 11'de kullanma sebebi de belli oldu. Deneyimli hoca, Karabük karşılaşmasında yaptığı hücum presten etkilendiği Faslı oyuncusunu yine direkt sahaya sürdü. Aatıf da Hollandalı çalıştırıcının güvenini boşa çıkarmadı, mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamladı.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 03:27
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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