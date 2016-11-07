Aatıf şova devam

Fenerbahçe’nin Faslı yıldızı “Devre arası gidecek” dedikodularını paramparça etti. Karabük’e gol atmıştı. Dün Akhisar karşısında 1 gol, 1 asistle oynadı

Sarı-lacivertli takımın sezon başında Sivasspor'dan renklerine bağladığı Aatıf Chahechouhe 'yetersiz' görülüyordu. Ancak teknik direktör Dick Advocaat son 2 hafta ısrarla onu sahaya sürdü, Faslı yıldızını kısa sürede geri kazandı. Böylece "Devre arası Aatıf gider" dedikoduları da bir anda rafa kalktı. Kadıköy'de Kanarya'nın Karabük'ü 5-0 yendiği mücadelede takımının 4. golünü kaydeden 30 yaşındaki yıldız dün de maça 11'de başladı. Hücumda bir hayli hareketli olan Aatıf, ilk golde müthiş bir vücut çalımıyla 2 kişiyi birden geçti, ayağının dışıyla Van Persie'ye "Al da at" dedi. Hollandalı da affetmedi.



DAR ALANDA NEFİS ÇALIM

AATIF Chahechouhe güzel futbolunu mücadelenin 65. dakikasında attığı golle perçinledi. Faslı futbolcu kontratağa hızlı çıktı. Lens, Emenike'yi gördü, Nijeryalı da Aatıf'ı. Tecrübeli oyuncu karşısındaki savunmacının belinin suyunu alıp meşin yuvarlağı plaseyle ağlarla buluşturdu. Maç sonu hocası Dick Advocaat onu özel olarak tebrik etti.



'KENDİME GÜVENİYORUM'

Maçın yıldızı Aatıf Chahechouhe 90 dakika bitiminde mutluydu. Faslı futbolcu "Çok zor 2 ay geçirdim. Kuvvetli kalmaya çalıştım. Hocamız her zaman şansın bana geleceğini söylüyordu. İnsanlar beni iyi tanır. Sivas'ta yaptıklarımı F.Bahçe'de de yapmak istiyorum" dedi.



HÜCUM PRESİ AVANTAJI OLDU

Kanarya'da teknik direktör Dick Advocaat'ın Aatıf Chahechouhe'yu 11'de kullanma sebebi de belli oldu. Deneyimli hoca, Karabük karşılaşmasında yaptığı hücum presten etkilendiği Faslı oyuncusunu yine direkt sahaya sürdü. Aatıf da Hollandalı çalıştırıcının güvenini boşa çıkarmadı, mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamladı.