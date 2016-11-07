 6 Kasım göndermesi – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    6 Kasım göndermesi

    6 Kasım göndermesi
    Fenerbahçe ezeli rakibi G.Saray'a '6 Kasım' göndermesi yaptı. FB TV'de dün sarı-lacivertliler'in 6 Kasım 2002'de G.Saray'a karşı 6-0'lık skorla kazandığı tarihi zafer ve bu karşılaşmayla ilgili bir belgesel ekranlara getirildi. Ayrıca Fenerbahçe, sosyal medya hesabından da tarihi derbiyi yansıtan görsellerle paylaşımlar yaptı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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