Fenerbahçe ezeli rakibi G.Saray'a '6 Kasım' göndermesi yaptı. FB TV'de dün sarı-lacivertliler'in 6 Kasım 2002'de G.Saray'a karşı 6-0'lık skorla kazandığı tarihi zafer ve bu karşılaşmayla ilgili bir belgesel ekranlara getirildi. Ayrıca Fenerbahçe, sosyal medya hesabından da tarihi derbiyi yansıtan görsellerle paylaşımlar yaptı.