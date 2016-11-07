 2016’nın adamı RVP – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    2016’nın adamı RVP

    2016’nın adamı RVP

    Akhisar Belediye karşısında ağları havalandırmayı başaran Fenerbahçe'nin yıldız ismi , Süper Lig kariyerinde 20. kez gol sevinci yaşadı.

    Sarı-lacivertli formayla 39. kez lig müsabakasına çıkan Hollandalı oyuncu, attığı gollerin 14'ünü de 2016 yılında kaydetti. Maç başına 0.51'lik gol ortalaması yakalayan 33 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 de asist yaptı.

    F.BAHÇE'DEN 6 ŞUT 3 GOL
    Fenerbahçe deplasmanda 3-1 kazandığı Akhisar Belediyespor maçında kaleye sadece 6 şut çekti. Fenerbahçe 6 şutta 4 isabet sağlayıp üç gol bulmayı başardı. Ege temsilcisi ise bir tanesi penaltı olmak üzere 13 isabetsiz şut çektiği karşılaşmayı yalnızca iki isabetli şutla tamamladı. Ahisar Belediyespor'un kaleyi bulan bu iki şutundan biri gol oldu.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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