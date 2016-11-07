2016’nın adamı RVP
Akhisar Belediye karşısında ağları havalandırmayı başaran Fenerbahçe'nin yıldız ismi Robin van Persie, Süper Lig kariyerinde 20. kez gol sevinci yaşadı.
F.BAHÇE'DEN 6 ŞUT 3 GOL
Fenerbahçe deplasmanda 3-1 kazandığı Akhisar Belediyespor maçında kaleye sadece 6 şut çekti. Fenerbahçe 6 şutta 4 isabet sağlayıp üç gol bulmayı başardı. Ege temsilcisi ise bir tanesi penaltı olmak üzere 13 isabetsiz şut çektiği karşılaşmayı yalnızca iki isabetli şutla tamamladı. Ahisar Belediyespor'un kaleyi bulan bu iki şutundan biri gol oldu.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:27
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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