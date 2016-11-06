 Van Persie hastaneye kaldırıldı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Van Persie hastaneye kaldırıldı

    Van Persie hastaneye kaldırıldı

    Akhisar Belediyespor maçında sakatlanan Fenerbahçeli oyuncu hastaneye kaldırıldı.

    Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı , Akhisar maçında büyük talihsizlik yaşadı.Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 26. dakikasında Hollandalı oyuncu van Persie ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
    Mücadelenin 37. dakikasında ise Robin van Persie, Akhisar Belediyespor ceza sahası içinde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Göz kapağında yırtık olduğu tespit edilen yıldız oyuncu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Yüzünde kanama olan Robin Van Persie'nin milli maç arasından sonra Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray derbisinde oynaması bekleniyor. Robin van Persie, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 2 lig maçında 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:30
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