Van Persie hastaneye kaldırıldı
Akhisar Belediyespor maçında sakatlanan Fenerbahçeli oyuncu Robin van Persie hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, Akhisar maçında büyük talihsizlik yaşadı.Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 26. dakikasında Hollandalı oyuncu van Persie ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin 37. dakikasında ise Robin van Persie, Akhisar Belediyespor ceza sahası içinde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Göz kapağında yırtık olduğu tespit edilen yıldız oyuncu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yüzünde kanama olan Robin Van Persie'nin milli maç arasından sonra Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray derbisinde oynaması bekleniyor. Robin van Persie, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 2 lig maçında 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Mücadelenin 37. dakikasında ise Robin van Persie, Akhisar Belediyespor ceza sahası içinde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Göz kapağında yırtık olduğu tespit edilen yıldız oyuncu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yüzünde kanama olan Robin Van Persie'nin milli maç arasından sonra Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray derbisinde oynaması bekleniyor. Robin van Persie, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 2 lig maçında 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
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serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
Van Persie hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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