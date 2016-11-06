Tarihe baksınlar
Fenerbahçe’nin şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu savunan Köybaşı: “Takımımızın büyüklüğünü konuşmaya gerek yok. Tarihe bakılınca görülüyor zaten”
Sarı-lacivertli takımın Beşiktaş'tan transfer ettiği İsmail Köybaşı, futbolda her zaman iyi ve kötü günler olduğunu ama Fenerbahçe gibi büyük camiaların ayakta kalmasını bildiklerini söyledi. Fenerbahçe Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Aslında Fenerbahçe'nin büyüklüğünü konuşmaya gerek yok. Tarihe bakıldığı zaman bu çok açık bir şekilde görülüyor. Takım olarak kenetlendik. Biz her zaman şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz" ifadelerini kullandı.
SANKİ DEVLER LİGİ!
Avrupa'daki gruplarının Şampiyonlar Ligi grubu gibi olduğunu savunan İsmail Köybaşı, üst tura çıkacaklarına yürekten inandıklarını sözlerine ekledi.
SANKİ DEVLER LİGİ!
Avrupa'daki gruplarının Şampiyonlar Ligi grubu gibi olduğunu savunan İsmail Köybaşı, üst tura çıkacaklarına yürekten inandıklarını sözlerine ekledi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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