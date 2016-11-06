 Tarihe baksınlar – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Tarihe baksınlar

    Tarihe baksınlar

    ’nin şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu savunan Köybaşı: “Takımımızın büyüklüğünü konuşmaya gerek yok. Tarihe bakılınca görülüyor zaten”

    Sarı-lacivertli takımın 'tan transfer ettiği , futbolda her zaman iyi ve kötü günler olduğunu ama gibi büyük camiaların ayakta kalmasını bildiklerini söyledi. Fenerbahçe Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Aslında Fenerbahçe'nin büyüklüğünü konuşmaya gerek yok. Tarihe bakıldığı zaman bu çok açık bir şekilde görülüyor. Takım olarak kenetlendik. Biz her zaman şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz" ifadelerini kullandı.

    SANKİ DEVLER LİGİ!
    Avrupa'daki gruplarının Şampiyonlar Ligi grubu gibi olduğunu savunan İsmail Köybaşı, üst tura çıkacaklarına yürekten inandıklarını sözlerine ekledi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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