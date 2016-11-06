 Sow'a Fransa'dan talip var! – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Sow'a Fransa'dan talip var!

    Sow'a Fransa'dan talip var!
    yönetimi, 'den 1 yıllığına kiralanan Sow'un bonservisini alabilmek için fırsat kollarken, rakipleri de yok değil. 'nın başına geçen , 'den eski öğrencisi olan 30 yaşındaki golcüyü takibe aldı. Sow, Lille de ise başkanlık vaadi olarak gündeme gelen isimler arasında gösteriliyor.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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