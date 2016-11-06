Sow'a Fransa'dan talip var!
Fenerbahçe yönetimi, Al Ahli'den 1 yıllığına kiralanan Sow'un bonservisini alabilmek için fırsat kollarken, rakipleri de yok değil. Marsilya'nın başına geçen Rudi Garcia, Lille'den eski öğrencisi olan 30 yaşındaki golcüyü takibe aldı. Sow, Lille de ise başkanlık vaadi olarak gündeme gelen isimler arasında gösteriliyor.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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