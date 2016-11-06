''Pogba da kutladı''
“Bu vuruşu deneyerek, çalışarak atamazsınız; ancak içgüdüyle olur. Dostlarım, eski takım arkadaşlarım, hatta M.United’lı Pogba ve Fellaini bile beni kutladı”
Manchester United'a attığı röveşata golü Puşkaş Ödülü'ne aday gösterilen Moussa Sow'a dünyanın her yerinden röportaj teklifleri yağdı. Fransızların ünlü futbol dergisi L'Equipe de sıraya girenlerden biriydi. Sarı-lacivertli golcü, buraya verdiği röportajda, "Bu gol benim için sıradan bir iş" imasında bulundu.
'TARİHİ BİR GOL OLDU'
Sow, daha önce de benzer goller attığını, bunlardan birinin Galatasaray'a karşı olduğunu söyledi. Senegalli forvet, Manchester'a attığı golün en güzel golü olup olmadığı sorusuna, "En güzel golüm mü bilmiyorum ama anlamı çok büyük. Manchester United gibi büyük bir takıma karşı dolu bir statta tarihi bir maçta atılan bir goldü" cevabını verdi.
Böyle bir golün çalışılarak değil, ancak içgüdüyle atılabileceğini ifade eden Sow, bu vuruşları denemeye devam edeceğini sözlerine eklerken, "Eski dostlarımdan, eski takım arkadaşlarıma kadar herkes beni kutladı. Tebrik edenler arasında M. United'li Pogba ve Fellaini de vardı" dedi.
'TARİHİ BİR GOL OLDU'
Sow, daha önce de benzer goller attığını, bunlardan birinin Galatasaray'a karşı olduğunu söyledi. Senegalli forvet, Manchester'a attığı golün en güzel golü olup olmadığı sorusuna, "En güzel golüm mü bilmiyorum ama anlamı çok büyük. Manchester United gibi büyük bir takıma karşı dolu bir statta tarihi bir maçta atılan bir goldü" cevabını verdi.
Böyle bir golün çalışılarak değil, ancak içgüdüyle atılabileceğini ifade eden Sow, bu vuruşları denemeye devam edeceğini sözlerine eklerken, "Eski dostlarımdan, eski takım arkadaşlarıma kadar herkes beni kutladı. Tebrik edenler arasında M. United'li Pogba ve Fellaini de vardı" dedi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
''Pogba da kutladı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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