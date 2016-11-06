 Ozan Tufan eridi – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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HEPSİ
    06 Kasım 2016, Pazar
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    eridi

    Ozan Tufan eridi

    Kiloları nedeniyle eleştirilen 'ın sakatlığı sonrası daha da şişmanlamasından korkuluyordu.

    Ancak beklenilenin aksine genç yıldız futbol oynadığı dönemden daha fit hale geldi. Nasıl mı? Sağlık heyetinin verdiği çalışma programına harfiyen uyan Ozan, inanılmaz şekilde efor harcıyor. Bu programın aynısını Fernandao da uyguladı. Sambacı da kilo verdi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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