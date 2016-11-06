Ozan Tufan eridi
Kiloları nedeniyle eleştirilen Ozan Tufan'ın sakatlığı sonrası daha da şişmanlamasından korkuluyordu.
Ancak beklenilenin aksine genç yıldız futbol oynadığı dönemden daha fit hale geldi. Nasıl mı? Sağlık heyetinin verdiği çalışma programına harfiyen uyan Ozan, inanılmaz şekilde efor harcıyor. Bu programın aynısını Fernandao da uyguladı. Sambacı da kilo verdi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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