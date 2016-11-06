Ozan Tufan eridi

Kiloları nedeniyle eleştirilen Ozan Tufan'ın sakatlığı sonrası daha da şişmanlamasından korkuluyordu.

Ancak beklenilenin aksine genç yıldız futbol oynadığı dönemden daha fit hale geldi. Nasıl mı? Sağlık heyetinin verdiği çalışma programına harfiyen uyan Ozan, inanılmaz şekilde efor harcıyor. Bu programın aynısını Fernandao da uyguladı. Sambacı da kilo verdi.