‘Oleyler’ dokunmuş
İspanyol Tele Deporte, F.Bahçe seyircisinin 75. dakikadan itibaren her pasta ‘Oley’ çekmesinin Mourinho’nun canını sıktığını yazdı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Moussa Sow ve Jeremain Lens'in harika golleriyle Manchester United'ı 2-1 yenerek çarpıcı bir sonuç elde etmişti. Ancak maçın içinde öyle bir detay var ki Kırmızı Şeytanların ünlü hocasının buna ciddi biçimde takıldığı öğrenildi.
İspanyol Tele Deporte, sarı-lacivertli seyircilerin daha dakikalar 75'ken her pas atıldığında "Oley" çekmesinin Jose Mourinho'nun karizmasını çizdiğini yazdı. İspanyol Tele Deporte "Jose'nin en acı günüydü. Belki de kariyerinde ilk kez onun çalıştırdığı bir takıma 'oley' çekildi" sözleriyle ünlü hocanın yaşadığı duyguları tarif etti. Alman futbolunun efsane ismi Dieter Höness ise Türklerin geçmişte ateşli taraftarları sayesinde büyük takımları yendiklerini ancak Fenerbahçe'nin sadece bu destekle değil oyunuyla da United'ı dize getirdiğini söyledi.
İspanyol Tele Deporte, sarı-lacivertli seyircilerin daha dakikalar 75'ken her pas atıldığında "Oley" çekmesinin Jose Mourinho'nun karizmasını çizdiğini yazdı. İspanyol Tele Deporte "Jose'nin en acı günüydü. Belki de kariyerinde ilk kez onun çalıştırdığı bir takıma 'oley' çekildi" sözleriyle ünlü hocanın yaşadığı duyguları tarif etti. Alman futbolunun efsane ismi Dieter Höness ise Türklerin geçmişte ateşli taraftarları sayesinde büyük takımları yendiklerini ancak Fenerbahçe'nin sadece bu destekle değil oyunuyla da United'ı dize getirdiğini söyledi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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