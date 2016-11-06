 ‘Oleyler’ dokunmuş – Fotomaç – 06 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ‘Oleyler’ dokunmuş

    ‘Oleyler’ dokunmuş

    İspanyol Tele Deporte, F.Bahçe seyircisinin 75. dakikadan itibaren her pasta ‘Oley’ çekmesinin ’nun canını sıktığını yazdı.

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Moussa Sow ve Jeremain Lens'in harika golleriyle Manchester United'ı 2-1 yenerek çarpıcı bir sonuç elde etmişti. Ancak maçın içinde öyle bir detay var ki Kırmızı Şeytanların ünlü hocasının buna ciddi biçimde takıldığı öğrenildi.

    İspanyol Tele Deporte, sarı-lacivertli seyircilerin daha dakikalar 75'ken her pas atıldığında "Oley" çekmesinin Jose 'nun karizmasını çizdiğini yazdı. İspanyol Tele Deporte "Jose'nin en acı günüydü. Belki de kariyerinde ilk kez onun çalıştırdığı bir takıma 'oley' çekildi" sözleriyle ünlü hocanın yaşadığı duyguları tarif etti. Alman futbolunun efsane ismi Dieter Höness ise Türklerin geçmişte ateşli taraftarları sayesinde büyük takımları yendiklerini ancak Fenerbahçe'nin sadece bu destekle değil oyunuyla da United'ı dize getirdiğini söyledi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Oleyler’ dokunmuş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.