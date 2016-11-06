‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Fenerbahçe'nin M.United ile oynadığı maça Zlatan İbrahimovic'in Simon Kjaer'in boğazına sarılması damga vurmuştu.
İngiliz basını, İbra'ya 'gırtlakçı' lakabını takarken bir de soru akıllara takıldı. Stoper isteyen ManU'nun adaylarından biri de Kjaer. Ada basını sordu: "Kjaer gelirse onun Zlatan'la kavga etmesini Mourinho nasıl engelleyecek"
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
‘Kjaer gelirse işi çok zor’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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