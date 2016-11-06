 ‘Kjaer gelirse işi çok zor’ – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    ‘Kjaer gelirse işi çok zor’

    ‘Kjaer gelirse işi çok zor’

    Fenerbahçe'nin M.United ile oynadığı maça Zlatan İbrahimovic'in 'in boğazına sarılması damga vurmuştu.

    İngiliz basını, İbra'ya 'gırtlakçı' lakabını takarken bir de soru akıllara takıldı. Stoper isteyen ManU'nun adaylarından biri de Kjaer. Ada basını sordu: "Kjaer gelirse onun Zlatan'la kavga etmesini Mourinho nasıl engelleyecek"
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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