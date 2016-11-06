Fenerium rekor kırıyor
Ligde Konya ve Karabük'ü deviren Kanarya, Avrupa'da da Manchester United'ın bileğini bükünce Fenerium'lara ilgi arttı. Sarı-lacivertli kulübün resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazaları dolup taşıyor. Özellikle M.United karşılaşmasının olduğu gün yapılan satışlarla kar rekorları kırdığı öğrenildi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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