Fenerium rekor kırıyor

Ligde Konya ve Karabük'ü deviren Kanarya, Avrupa'da da Manchester United'ın bileğini bükünce Fenerium'lara ilgi arttı. Sarı-lacivertli kulübün resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazaları dolup taşıyor. Özellikle M.United karşılaşmasının olduğu gün yapılan satışlarla kar rekorları kırdığı öğrenildi.