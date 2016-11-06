 Fenerium rekor kırıyor – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Fenerium rekor kırıyor

    Fenerium rekor kırıyor
    Ligde Konya ve Karabük'ü deviren Kanarya, Avrupa'da da Manchester United'ın bileğini bükünce Fenerium'lara ilgi arttı. Sarı-lacivertli kulübün resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazaları dolup taşıyor. Özellikle M.United karşılaşmasının olduğu gün yapılan satışlarla kar rekorları kırdığı öğrenildi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:00
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