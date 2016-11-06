 Fenerbahçe'de derbi öncesi şok! – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    'de derbi öncesi şok!

    Fenerbahçe'de derbi öncesi şok!

    maçında sarı kart gören Mehmet Topal, Galatasaray debisinde forma giyemeyecek.

    Turgay Şeren Sezonu 10. hafta mücadelesinde , deplasmanında 1-0 öndeyken Mehmet Topal 31. dakikada penaltıya sebebiyet verdi. Bu hareket sonucu sarı kart gören Topal, milli aradan sonra oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Mehmet Topal'ın sebep olduğu penaltı vuruşunu Rodellega gole çeviremedi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:33
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