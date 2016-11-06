Fenerbahçe'de derbi öncesi şok!
Akhisar Belediyespor maçında sarı kart gören Mehmet Topal, Galatasaray debisinde forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor deplasmanında 1-0 öndeyken Mehmet Topal 31. dakikada penaltıya sebebiyet verdi. Bu hareket sonucu sarı kart gören Topal, milli aradan sonra oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Mehmet Topal'ın sebep olduğu penaltı vuruşunu Rodellega gole çeviremedi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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