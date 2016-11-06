''F.Bahçe tarafından ambulans talebi...''

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Van Persie'nin yaşadığı sakatlığın ardından bazı medya organlarında kamuoyunu yanlış bilgilendiren çeşitli iddiaların ortaya atıldığı bildirildi.

Karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanan Robin van Persie'nin saha içinde yapılan müdahale sonrasında sedye ile saha dışına alındığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saha içerisindeyken, Fenerbahçe yetkilileri tarafından herhangi bir ambulans talebi olmamıştır. Soyunma odası koridorunun başında yapılan değerlendirme sonrasında ise oyuncunun film çektirmek için hastaneye gitmesi gerektiği söylenmiştir. O esnada, müsabaka devam ettiği için saha içerisinde bulunan biri özel hastaneye, diğeri ise Sağlık Bakanlığına ait 2 acil yardım ambulansından Sağlık Bakanlığına bağlı olan ambulans, stadyum dışından dolaşarak, stadyumun protokol tribünü girişine gelmiştir. Ambulans personeli, stadyum içerisinde bulunan ambulansın maraton tribünü tarafından çıkıp protokol tribününde bulunan takımların giriş kapısına geliş süreci esnasında ve stadyumun dışarısında bulunan kalabalıktan dolayı zaman kaybı yaşandığını ifade etmiştir. Daha sonra ise oyuncu, ambulans ile hastaneye götürülmüştür.''

Öte yandan Manisa 19 Mayıs Stadı Müdürü Rıza Çakır'dan alınan bilgiye göre de Van Persie'nin soyunma odası koridorunun başına götürüldükten sonra sarı-lacivertli yetkililerin ambulans talebinin olduğu, daha sonra anons edilen Sağlık Bakanlığının ilgili ambulansının, oyuncuyu alıp hastaneye götürdüğü kaydedildi.



?AKHİSAR CEPHESİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Spor Toto Süper Ligin 10. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyeti ile son bulan karşılaşma sonrası medyaya yansıyan Robin Van Persie'nin ambulans krizi ardından Akhisar Belediyespor cephesinde açıklama geldi.



Akhisar Belediyespor yönetiminde yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bu akşam oynadığımız Fenerbahçe maçında pozisyon gereği gözüne darbe alan futbolcu Robin Van Persie'nin gözkapağında bir yaralanma olduğu saha içinde ve devlet hastanesindeki tetkiklerinde ciddi bir sakatlanma olmadığı anlaşılmıştır kendisine acil şifalar ve kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak maç oynanırken ve bittikten sonra basın ve medyada stat çevresinde ambulans yoktu şeklinde gerçekle alakası olmayan haberler yapıldığına şahit olduk .Gerçekte iki adet tam teşekküllü ambulans kapıların açılış saati olan 16.30 dan itibaren stadyum içerisindeydi ve oyuncu sakatlandığında Fenerbahçe sağlık ekibi çok yakınında olan ambulansa götürmek yerine soyunma odası koridoruna getirmiştir. Ambulans talep edildikten 5 dakika sonra rakip takım giriş kapısına gelmiş ve oyuncunun 500 metre mesafedeki devlet hastahanesine nakli gerçekleşmiş ve uzman hekimlerle gerekli müdahale yapılmıştır. Bu vesileyle Fenerbahçe takımına ve Van Persie'ye tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok iyi oyununu şanssızlıklar sonucunda skora yansıtamayan takımımıza ,Hocamıza ve teknik heyetine inanıyoruz" denildi.