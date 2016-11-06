Depay'a depar
Ada’nın önemli gazetelerinden Guardian, F.Bahçe’nin yıldız hücum oyuncusunun peşine düştüğünü yazdı. Haberde Advocaat’ın “Depay yedek kulübesi için fazla iyi bir futbolcu” sözü de paylaşıldı.
Kanarya bir büyük transferi bitirmek için daha düğmeye bastı. Son yıllarda dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Manchester United'da formayı unutan Memphis Depay'ın peşinde. Haber İngiliz basınında giderek geniş yer bulmaya başladı. Ada'nın prestijli gazetelerinden Guardian "Memphis Depay, devre arası transfer döneminde Manchester United'dan ayrılabilir" başlığıyla verdiği haberinde, Fenerbahçe'nin hocası Dick Advocaat'ın onu kadrosunda görmeyi çok istediğini de yazdı.
Guardian'ın haberinde Dick Advocaat'ın PSV'den eski öğrencisi Depay hakkındaki sözlerine de yer verildi. Haberde, Hollandalı çalıştırıcının "Depay'ın düzenli forma giymesi gerekiyor. Yedek kalmak için fazlasıyla iyi bir futbolcu. Dünyanın en iyilerinden biri olacak potansiyeli var. Ancak şu an birçok yıldızın bulunduğu bir kadroda. Düzenli oynayacağı bir yerde olmalı" sözleri de paylaşıldı. Manchester United'ın hocası Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve sadece 24 dakika oynayabilen Depay'ın devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye gidebileceği vurgulandı.
RVP İLE ARASI YOK
Memphis Depay'ın Fenerbahçe'ye transferinin önündeki en büyük engel Robin van Persie ile geçtiğimiz sezon yaşadığı tartışma. Milli Takım idmanında kapışan ikilinin önce pas yüzünden tartıştığı belirtilmişti. Ancak Depay'ın RVP'ye "Hey yedek" diye seslendiği, Kanarya'nın golcüsünün de buna sert şekilde tepki gösterdiği gerçeği ortaya çıkmıştı. Depay'ın Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda ikilinin nasıl tavır takınacağı merak konusu.
SOYADINDAN NEFRET EDİYOR
Dünya futbolunda futbolcuların daha çok soyadları formalarının arkasında yazılır. Ancak Memphis Depay soyadından nefret ediyor. Babası 4 yaşındayken kendilerini terk ettiği için annesi tarafından büyütülen Hollandalı, kendisine "Depay" denmesini sevmiyor. Bu sebeple sırtında "Memphis" yazıyor.
CİMBOM DA TEMASTA
Memphis Depay ile ilgilenen tek Türk kulübü Fenerbahçe değil. Ada basını geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın da Hollandalı yıldızın peşinde olduğunu yazmıştı. Transfer olgunlaşırsa Sneijder'in de devreye gireceği belirtilmişti.
Guardian'ın haberinde Dick Advocaat'ın PSV'den eski öğrencisi Depay hakkındaki sözlerine de yer verildi. Haberde, Hollandalı çalıştırıcının "Depay'ın düzenli forma giymesi gerekiyor. Yedek kalmak için fazlasıyla iyi bir futbolcu. Dünyanın en iyilerinden biri olacak potansiyeli var. Ancak şu an birçok yıldızın bulunduğu bir kadroda. Düzenli oynayacağı bir yerde olmalı" sözleri de paylaşıldı. Manchester United'ın hocası Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve sadece 24 dakika oynayabilen Depay'ın devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye gidebileceği vurgulandı.
RVP İLE ARASI YOK
Memphis Depay'ın Fenerbahçe'ye transferinin önündeki en büyük engel Robin van Persie ile geçtiğimiz sezon yaşadığı tartışma. Milli Takım idmanında kapışan ikilinin önce pas yüzünden tartıştığı belirtilmişti. Ancak Depay'ın RVP'ye "Hey yedek" diye seslendiği, Kanarya'nın golcüsünün de buna sert şekilde tepki gösterdiği gerçeği ortaya çıkmıştı. Depay'ın Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda ikilinin nasıl tavır takınacağı merak konusu.
SOYADINDAN NEFRET EDİYOR
Dünya futbolunda futbolcuların daha çok soyadları formalarının arkasında yazılır. Ancak Memphis Depay soyadından nefret ediyor. Babası 4 yaşındayken kendilerini terk ettiği için annesi tarafından büyütülen Hollandalı, kendisine "Depay" denmesini sevmiyor. Bu sebeple sırtında "Memphis" yazıyor.
CİMBOM DA TEMASTA
Memphis Depay ile ilgilenen tek Türk kulübü Fenerbahçe değil. Ada basını geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın da Hollandalı yıldızın peşinde olduğunu yazmıştı. Transfer olgunlaşırsa Sneijder'in de devreye gireceği belirtilmişti.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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