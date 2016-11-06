 Depay'a depar – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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HEPSİ
    06 Kasım 2016, Pazar
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    'a depar

    Depay'a depar

    Ada’nın önemli gazetelerinden Guardian, F.Bahçe’nin yıldız hücum oyuncusunun peşine düştüğünü yazdı. Haberde Advocaat’ın “ yedek kulübesi için fazla iyi bir futbolcu” sözü de paylaşıldı.

    Kanarya bir büyük transferi bitirmek için daha düğmeye bastı. Son yıllarda dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Manchester United'da formayı unutan Memphis Depay'ın peşinde. Haber İngiliz basınında giderek geniş yer bulmaya başladı. Ada'nın prestijli gazetelerinden Guardian "Memphis , devre arası transfer döneminde Manchester United'dan ayrılabilir" başlığıyla verdiği haberinde, Fenerbahçe'nin hocası Dick Advocaat'ın onu kadrosunda görmeyi çok istediğini de yazdı.

    Guardian'ın haberinde Dick Advocaat'ın PSV'den eski öğrencisi Depay hakkındaki sözlerine de yer verildi. Haberde, Hollandalı çalıştırıcının "Depay'ın düzenli forma giymesi gerekiyor. Yedek kalmak için fazlasıyla iyi bir futbolcu. Dünyanın en iyilerinden biri olacak potansiyeli var. Ancak şu an birçok yıldızın bulunduğu bir kadroda. Düzenli oynayacağı bir yerde olmalı" sözleri de paylaşıldı. Manchester United'ın hocası Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve sadece 24 dakika oynayabilen Depay'ın devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye gidebileceği vurgulandı.

    RVP İLE ARASI YOK
    'ın Fenerbahçe'ye transferinin önündeki en büyük engel Robin van Persie ile geçtiğimiz sezon yaşadığı tartışma. Milli Takım idmanında kapışan ikilinin önce pas yüzünden tartıştığı belirtilmişti. Ancak Depay'ın RVP'ye "Hey yedek" diye seslendiği, Kanarya'nın golcüsünün de buna sert şekilde tepki gösterdiği gerçeği ortaya çıkmıştı. Depay'ın Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda ikilinin nasıl tavır takınacağı merak konusu.

    SOYADINDAN NEFRET EDİYOR
    Dünya futbolunda futbolcuların daha çok soyadları formalarının arkasında yazılır. Ancak Memphis Depay soyadından nefret ediyor. Babası 4 yaşındayken kendilerini terk ettiği için annesi tarafından büyütülen Hollandalı, kendisine "Depay" denmesini sevmiyor. Bu sebeple sırtında "Memphis" yazıyor.

    CİMBOM DA TEMASTA
    Memphis Depay ile ilgilenen tek Türk kulübü Fenerbahçe değil. Ada basını geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın da Hollandalı yıldızın peşinde olduğunu yazmıştı. Transfer olgunlaşırsa Sneijder'in de devreye gireceği belirtilmişti.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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