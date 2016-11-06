Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Konya ve Karabük’ü deviren Kanarya Akhisar deplasmanında. Hedef ligde 3’te 3 yaparak zirve yarışını sürdürmek.
Sarı-lacivertliler, ligin 10. haftasında bugün Akhisar Belediyespor'a konuk oluyor. Deplasmanda Konya'yı evinde Karabük'ü mağlup ettikten sonra hafta arası Avrupa Ligi'nde dünya devi Manchester United'a sahayı dar eden ve 2-1 kazanan Fenerbahçe'nin şimdiki hedefi Akhisar'ı devirmek. 19.00'da start alan mücadelede Halil Umut Meler düdük çalıyor. Sarı-lacivertliler geçmişte büyük sıkıntılar yaşadığı rakibini aşarak yükselişini sürdürmek istiyor.
4-3 KANARYA ÖNDE
Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor'la bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Ege temsilcisi de 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Kanarya kaydettiği 15 gole karşılık, kalesinde 10 gol gördü. Sarı-lacivertliler bugünkü mücadeleyi kazanarak milli aranın ardından ağırlayacağı Galatasaray derbisi öncesi moralini yüksek tutmayı hedefliyor.
3 EKSİK VAR
Kanarya'da Akhisar maçı öncesi 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle yok. Gregory van der Wiel, Jose Fernandao ve Ozan Tufan bugün forma giyemeyecek. Akhisar cephesinde ise sarı kart cezalısı Miguel Lopes'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Douglao ve Sami bugün oynamayacak.
TOPAL SINIRDA
Fenerbahçe'de G.Saray derbisi öncesi sadece Mehmet Topal sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli futbolcu geride kalan 9 haftada 3 sarı kart gördü. Bugünkü mücadelede kart görmesi halinde Cimbom ile oynanacak derbide takımını yalnız bırakacak.
İLK 11'LER
Akhisar Belediyespor: Fatih, Ömer, Serdar, Caner, Tolga, Sissoko, N'Guemo, Muğdat, Mervan, Özer, Rodallega
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Lens, Volkan Şen, Van Persie
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:50
- Ozan Tufan eridi
Toplam 6
Yorum
:D bence 7.5 milyon euroluk bir kazıktan ibarettir
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
Uğur Sneijder_W. harbi sende 5 yaşındaki çocuk zekası var sendeki beyni kuşa taksalar ters ters uçmaya başlar :)
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
hahahahah sizin köyün takımına almazlar çünkü sizin köy BRUMAYI kaldıramaz
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