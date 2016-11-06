Advocaat'a Beşiktaş'ı sordular
Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Dirk Advocaat iki hafta sonra oynaacak Galatasaray derbisi için ilginç bir değerlendirme yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Chahechouhe ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:
"Bu maçta Chahechouhe'nun gol de atabildiğini gördük. Topa iyi bir dokunuşu var. Ayağı gerçekten temiz. Benim çalışma tarzım nasılsa, oyuncuların da kendilerini göstermek için çalışmaları gerekiyor. Chahechouhe, şans geldiğinde şansını kullandı. Bu bizim için son derece önemliydi. Bu durum oynamayan tümn oyuncular için geçerli. Yapabileceklerini bize ispatlamalılar. Chahechouhe'nun yaptıklarından mutluyum."
"Beşiktaş hakemler konusunda kollanıyor mu? sorusuna "Konuyla ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hakemler de hata yapabilir. Hakem olmak çok zor. Hakemleri Futbol Federasyonu seçiyor. Umuyorum en iyi seçimi yapıyordur" yanıtını veren deneyimli çalıştırıcı penlatı pozisyonu için, "İkili mücadele vardı. Penaltı olabilir" değerlendirmesini yaptı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:29
- "Lobicilik yapmıyorum"
Toplam 5
Yorum
Serdar Milli takıma almayanlar utansın seni HERZAMAN 1 VOLKAN DEMİREL
- ‘Riekerink Bey’ için tehlike çanları çalıyor
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Yorum
avcı galatasaray yönetimi başarısızlığın faturasını beşiktaş üzerinden harcamaya çalışıyor.önce işinizi,sonra başkaları hakkındaki yorumunuzu yapın
- "Lobicilik yapmıyorum"
Toplam 5
Yorum
Doğruya Doğru Volkan Demirel' özür dilesin denmişti oda ben özür dilenecek bir şey yapmadım demişti ve Milli takım olayı bitmişti. Bkz. Arda çifte standart...
Advocaat'a Beşiktaş'ı sordular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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