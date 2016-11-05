Kanarya'da futbolcular M. United maçından önce Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutlamak istedi. Ancak Yıldırım "Maç sonuna bırakalım" dedi. United zaferi sonrası Yıldırım üzerinde "Yaşa F.Bahçe" yazılı pastayı getirtti. 3 puan ve doğum günü bir arada kutlandı.