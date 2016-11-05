 ‘Yaşa F.Bahçe’ – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    ‘Yaşa F.Bahçe’

    ‘Yaşa F.Bahçe’
    Kanarya'da futbolcular M. United maçından önce Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutlamak istedi. Ancak Yıldırım "Maç sonuna bırakalım" dedi. United zaferi sonrası Yıldırım üzerinde "Yaşa F.Bahçe" yazılı pastayı getirtti. 3 puan ve doğum günü bir arada kutlandı.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:46
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