‘Yaşa F.Bahçe’
Kanarya'da futbolcular M. United maçından önce Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutlamak istedi. Ancak Yıldırım "Maç sonuna bırakalım" dedi. United zaferi sonrası Yıldırım üzerinde "Yaşa F.Bahçe" yazılı pastayı getirtti. 3 puan ve doğum günü bir arada kutlandı.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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