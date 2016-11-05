United aklını kaçırdı
Fenerbahçe'nin Manchester United'ı devirmesi Ada basınında geniş yankı buldu.
Manşetleri Zlatan İbrahimoviç'in Simon Kjaer'in boğazına sarıldığı fotoğraflar süslerken, The Sun "Mourinho'nun yıldızları, İstanbul'da uyudu. Gırtlakçı oyuncular eve mağlup dönüyor" başlığı atıldı. İşte o manşetler:
DAiLY EXPRESS :
ManU estetik bir röveşata ile çöktü. Bu son yumruk sonrası nasıl ayağa kalkacaklar belirsiz.
MiRROR:
İstanbul'da Mourinho oyuncularına fena köpürdü ama rakibin boğazını sıkan futbolcuları vardı.
DAiLY TELE GRA PH:
Mourinho artık oyuncuları için gözyaşı dökecek noktaya geldi.
İ SPORT :
Manchester, İstanbul'da sadece bir maçı kaybetmedi. Avrupa umutları da Boğaz'da boğuldu.
DAiLY STAR :
Gırtlakçı Manchester'ın çöken yıldızları... İbrahimoviç rakibine futbol yerine dövüş sanatlarını gösterdi.
DAiLY MAİL :
Mourinho dostça bir maç olduğunu söylüyor ama önündeki kızgın boğa Zlatan İbrahimoviç'i bile görememiş.
DAiLY EXPRESS :
ManU estetik bir röveşata ile çöktü. Bu son yumruk sonrası nasıl ayağa kalkacaklar belirsiz.
MiRROR:
İstanbul'da Mourinho oyuncularına fena köpürdü ama rakibin boğazını sıkan futbolcuları vardı.
DAiLY TELE GRA PH:
Mourinho artık oyuncuları için gözyaşı dökecek noktaya geldi.
İ SPORT :
Manchester, İstanbul'da sadece bir maçı kaybetmedi. Avrupa umutları da Boğaz'da boğuldu.
DAiLY STAR :
Gırtlakçı Manchester'ın çöken yıldızları... İbrahimoviç rakibine futbol yerine dövüş sanatlarını gösterdi.
DAiLY MAİL :
Mourinho dostça bir maç olduğunu söylüyor ama önündeki kızgın boğa Zlatan İbrahimoviç'i bile görememiş.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
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Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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