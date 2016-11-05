 United aklını kaçırdı – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    United aklını kaçırdı

    United aklını kaçırdı

    Fenerbahçe'nin 'ı devirmesi Ada basınında geniş yankı buldu.

    Manşetleri Zlatan İbrahimoviç'in Simon Kjaer'in boğazına sarıldığı fotoğraflar süslerken, The Sun "Mourinho'nun yıldızları, İstanbul'da uyudu. Gırtlakçı oyuncular eve mağlup dönüyor" başlığı atıldı. İşte o manşetler:

    DAiLY EXPRESS :
    ManU estetik bir röveşata ile çöktü. Bu son yumruk sonrası nasıl ayağa kalkacaklar belirsiz.

    MiRROR:
    İstanbul'da Mourinho oyuncularına fena köpürdü ama rakibin boğazını sıkan futbolcuları vardı.

    DAiLY TELE GRA PH:
    Mourinho artık oyuncuları için gözyaşı dökecek noktaya geldi.

    İ SPORT :
    Manchester, İstanbul'da sadece bir maçı kaybetmedi. Avrupa umutları da Boğaz'da boğuldu.

    DAiLY STAR :
    Gırtlakçı Manchester'ın çöken yıldızları... İbrahimoviç rakibine futbol yerine dövüş sanatlarını gösterdi.

    DAiLY MAİL :
    Mourinho dostça bir maç olduğunu söylüyor ama önündeki kızgın boğa Zlatan İbrahimoviç'i bile görememiş.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:39
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