Teröre “lanet”

SARI-lacivertli kulüp, Diyarbakır'da 2'si polis 9 vatandaşımızın şehit olduğu, 100'den fazla vatandaşımızın da yaralandığı terör saldırısını lanetledi. Yapılan açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.