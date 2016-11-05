Teröre “lanet”
SARI-lacivertli kulüp, Diyarbakır'da 2'si polis 9 vatandaşımızın şehit olduğu, 100'den fazla vatandaşımızın da yaralandığı terör saldırısını lanetledi. Yapılan açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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