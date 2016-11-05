 Teröre “lanet” – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Teröre “lanet”

    Teröre “lanet”
    SARI-lacivertli kulüp, Diyarbakır'da 2'si polis 9 vatandaşımızın şehit olduğu, 100'den fazla vatandaşımızın da yaralandığı terör saldırısını lanetledi. Yapılan açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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