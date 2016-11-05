Sunderland'a dönmek istemiyorum

Attığı muhteşem frikik golüyle ManU’ya son darbeyi vuran Hollandalı yıldız, F.Bahçe yönetimine seslendi; “Bonservisimi alın” dedi. Lens, taraftarı ise övdü: Onların sayesinde hiç yorulmadık

Oynadığı futbol, attığı ve attırdığı goller ile Fenerbahçe'nin "can damarı" olan Jeremain Lens, bir dana Sunderland'a dönmek istemediğini söyledi. İngiliz ekibinden 1 yıllığına kiralanan yıldız futbolcu, "Ben hiçbir kulüpte Fenerbahçe'de olduğum kadar mutlu olmadım. Takım içinde dostluk, arkadaşlık mükemmel. Kendimi artık buraya ait hissediyorum. Yönetim de isterse, Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" açıklamasını yaptı.



YEMİN EDERİM YORULMADIK

Lens , dolu tribünler önünde oynamanın güçlerini ikiye katladığını sözlerine eklerken, "Sahada ilk kez bu kadar çok Fenerbahçeli taraftar gördüm. Yemin ediyorum ki onların sayesinde hiç yorulmadık" diye konuştu. Yönetim, Sunderlan'dan Lens'in bonservisini almak için bir süredir çalışma yürütüyor. Ancak bu o kadar kolay değil. Ada ekibi, 28 yaşındaki Hollandalıyı Dinamo Kiev'den geçen sezon 12 milyon euro ödeyerek transfer etmişti.



KANARYA'YI UÇURAN ADAM

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 1.5 ayda aldığı sonuçlarla gelecek için taraftarına ümit verdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı mağlup eden Kanarya, son 10 resmi maçta sadece 1 yenilgi aldı. Lens'in forma giydiği 7 maçta Fenerbahçe 6 kez galip gelirken, Hollandalı futbolcu takımı adına 2 gol 4 asist üretti. Sarı-lacivertliler, Holandalı kanat oyuncusunun sakatlığı nedeniyle görev alamadığı Osmanlı ve Alanya maçlarını berabere bitirirken, Old Trafford'daki M.United maçını ise 4-1 kaybetmişti. Lens, forma giydiği ve Fenerbahçe'nin gol attığı maçlarda sadece Feyenoord karşısında skora doğrudan katkı veremedi. Ancak takımının 1-0 kazandığı o maçta döktürmüştü.



HEDİYESİNİ ALDI: MİLLİ TAKIM

Fenerbahçe'deki muhteşem performansı, Jeremain Lens'e milli takımın kapılarını açtı. Başarılı futbolcu, Hollanda'nın 13 Kasım'da Lüksemburg ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi. Lens, Hollanda Milli Takımı'na en son geçtiğimiz yılın Ekim ayında çağrılmıştı. Robin van Persie ise yine davet alamadı.



Emre BOL