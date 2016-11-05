Puskas ödülüne aday gösteriliyor
Moussa Sow'un M.United'a attığı röveşata golü, Puskas ödülüne aday gösterilecek.
Dünyada yılın en estetik ve en güzel golüne verilen ödülü, 2012'de Gençlerbirliği'ne attığı golle Miroslav Stoch kazanmıştı. Kornerden gelen topu ceza sahası dışından müthiş bir vole ile ağlara göndererek ödülü kazanan Stoch, oyların yüzde 78'ini toplayarak Radamel Falcao ve Neymar'ı geride bırakmıştı. Sow, 2009'dan beri verilen bu anlamlı ödülü alan ikinci Fenerbahçeli olabilir.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
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Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
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Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
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Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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