 Puskas ödülüne aday gösteriliyor – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Puskas ödülüne aday gösteriliyor

    Puskas ödülüne aday gösteriliyor

    'un M.United'a attığı röveşata golü, Puskas ödülüne aday gösterilecek.

    Dünyada yılın en estetik ve en güzel golüne verilen ödülü, 2012'de Gençlerbirliği'ne attığı golle Miroslav Stoch kazanmıştı. Kornerden gelen topu ceza sahası dışından müthiş bir vole ile ağlara göndererek ödülü kazanan Stoch, oyların yüzde 78'ini toplayarak Radamel Falcao ve Neymar'ı geride bırakmıştı. Sow, 2009'dan beri verilen bu anlamlı ödülü alan ikinci Fenerbahçeli olabilir.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:04
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