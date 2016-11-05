Fenerbahçeli Futbolcuların İbrahimoviç öfkesi dinmiyor: ‘Ben herkesten büyüğüm’ tavırları takınan, kibirli Zlatan İbrahimoviç’in hareketleri sahadaki oyuncuları çıldırttı: “Maç boyu küfretti. Dünya yıldızı olabilir ama önce adam olsun”

Kanarya'nın Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya futboluyla değil çirkefliğiyle Zlatan İbrahimoviç damga vurdu. Sahada hiçbir şey yapamayan, Simon Kjaer'in markajında silinip giden İsveçli yıldız futbol oynayamayınca işi çirkinliğe döktü. Danimarkalı'nın savunmasından bunalan 35 yaşındaki futbolcu önce durduk yere çelme taktı, ardından da Kjaer'in boğazına sarıldı. Maç içinde Volkan Demirel'le de tartışan İbrahimoviç'in tavırları sarı-lacivertli oyuncuları da çileden çıkardı.



HERKESE KÜFÜRLER SAVURDU

Fenerbahçeli oyuncular maç sonunda Zlatan İbrahimoviç'ten dert yandı. İşte o sözler: "Tamam dünya yıldızı olabilir ama önce adam olsun. Maç boyunca hiç susmadı. Herkese küfürler savurdu. Sahada istediklerini yapamayınca sinirlendi, sinirlendikçe de daha çok küfretti. Biz sahada böyle davransak hakem 10 kere atar, UEFA da kim bilir kaç maç ceza verir. Burada herkes birçok büyük futbolcuya karşı oynadı, İbrahimoviç kadar saha içinde terbiyesizlik yapan birine karşı forma giymedik"



'İBRAHİMOVİÇ YARAMAZ'

İngiliz futbolunun unutulmaz golcüsü Michael Owen, Simon Kjaer ile Zlatan İbrahimoviç arasındaki pozisyonda F.Bahçeli futbolcunun haklı olduğunu söyledi. Owen "Kjaer bir şey yapmıyor. İbrahimoviç ise yaramaz çocuk gibi rakibinin boğazına sarılıyor" dedi.



Emre BOL