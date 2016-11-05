 ManU’yu yenen dünyada her takımı yener! – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    ManU’yu yenen dünyada her takımı yener!

    ManU’yu yenen dünyada her takımı yener!
    M.Unıted maçının 18'inde olmasına rağmen "iki maç üst üste çıkaramama" riski nedeniyle oyuna dahil edilmeyen Robin , maçtan sonra Fenerbahçe'nin en mutlu isimlerinden biriydi. Hollandalı yıldız, "Çok önemli bir iş yaptınız. Zoru başardınız. ManU'yu yenen dünyada her takımı yener" diyerek, soyunma odasında tüm takım arkadaşlarını tebrik etti.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:45
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