ManU’yu yenen dünyada her takımı yener!
M.Unıted maçının 18'inde olmasına rağmen "iki maç üst üste çıkaramama" riski nedeniyle oyuna dahil edilmeyen Robin van Persie, maçtan sonra Fenerbahçe'nin en mutlu isimlerinden biriydi. Hollandalı yıldız, "Çok önemli bir iş yaptınız. Zoru başardınız. ManU'yu yenen dünyada her takımı yener" diyerek, soyunma odasında tüm takım arkadaşlarını tebrik etti.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
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Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
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Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
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Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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